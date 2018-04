Modo de pegar bebê no colo pode revelar se mãe está estressada O modo de segurar o bebê no colo diz muito sobre o estado mental da mãe, disseram pesquisadores britânicos na quarta-feira. O estudo mostrou que mães que seguravam os bebês com o braço direito demonstravam sinais de estresse e podiam estar sob risco maior de depressão, afirmou Nadja Reissland, psicóloga do desenvolvimento da Universidade Durham, que comandou a pesquisa. A explicação, porém, é um mistério, disseram os pesquisadores, que publicaram o estudo no Journal of Child Psychology and Psychiatry. "O que ele mostra é que as mães que pegam o bebê no colo com o braço direito podem estar estressadas", disse Reissland numa entrevista por telefone. "Não há explicação do por quê." A equipe de Reissland pediu a 79 mães que segurassem seus recém-nascidos em casa e depois completassem um questionário sobre seu estado mental. Os cientistas observaram que, das mães que não demonstravam sinais de estresse ou depressão, 86 por cento preferiam segurar os bebês à esquerda. Segurar no colo do lado direito era mais proeminente entre as mulheres estressadas. Reissland observou que não havia ligação entre a mãe ser destra ou canhota. As conclusões não são absolutas e não significam que as mães estão estressadas se levam os bebês no colo do lado direito, disse ela. Mas representam mais um sinal para ajudar a identificar mães estressadas sob risco de depressão, afirmou. (Por Michael Kahn e Julie Steenhuysen)