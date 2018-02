MODERNA MPBSamba urbanoque vem do frio, mas tem pé quente

ESLAVOSAMBA

O historiador e músico paulistano Cacá Machado, em seu primeiro álbum autoral, abre novas brechas na tradição do ritmo de identidade nacional reunindo parcerias com referências eslavas, como André Stolarski, Vadim Nikitin, Guilherme Wisnik e Eduardo Climachauska. Nas composições, nos vocais e no instrumental, o CD Eslavosamba, produzido pelo baterista Gui Kastrup, faz também uma espécie de síntese da moderna música de uma Pauliceia atemporal: ali tem Ná Ozzetti, Arrigo Barnabé, Celso Sim, Luciana Alves, Swami Jr., Kiko Dinucci, Rodrigo Campos, Marcia Castro, Juçara Marçal, Romulo Fróes. Entre sambas e quase-sambas, a sessão abre com um dueto de Elza Soares e José Wisnik em Sim. Mais adiante, Arrigo e Juçara se ajustam aos contrastes da entrecortada Valsa Lunar. No desvio pop, destaca-se a ótima Divino Flerte, com Cacá e Marcia, que canta de modo diferente do habitual. Estas são apenas algumas de muitas boas surpresas nesse engenhoso e estimulante CD de samba urbano de branco que vem do frio, mas tem o pé quente. E pode ser baixado de graça no site http://cacamachado.net. / L.L.G.