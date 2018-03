'Modern Family' ganha cinco troféus e se consagra no Emmy A série de TV americana Modern Family foi a maior vencedora da 63.ª edição dos prêmios Emmy, com cinco troféus, em cerimônia realizada na noite de anteontem no Nokia Theatre, em Los Angeles. Eleito o melhor seriado cômico pelo segundo ano consecutivo, Modern Family também conquistou as categorias roteiro direção, ator e atriz coadjuvantes. O prêmio de melhor ator de comédia foi entregue a Jim Parsons (foto), de The Big Bang Theory, pelas mãos da celebridade televisiva mais comentada do ano, Charlie Sheen, demitido de Two and a Half Men por diversas faltas e críticas ao produtor do seriado. Entre as séries de drama, Mad Men voltou a ganhar pela quarta vez seguida, derrotando sua principal concorrente, Boardwalk Empire. Apesar da conquista, Mad Men decepcionou ao perder diversas das categorias a que disputava. Martin Scorsese foi eleito o melhor diretor pela série dramática Boardwalk Empire. A produção foi a segunda colocada no número total de indicações, concorrendo a 18 troféus. / EFE