Módena propõe Comunale com o nome de Pavarotti

O prefeito de Módena, a cidade onde nasceu e morreu nesta quinta-feira, 6, o tenor Luciano Pavarotti, Giorgio Pighi, anunciou que proporá que o famoso "Teatro Comunale" seja dedicado ao "Big Luciano", como era conhecido. "Nos deixou um grande artista, um homem bom. Pavarotti deu prestígio a Módena", afirmou Pighi pouco depois que se soube do falecimento do tenor, que tratava de um câncer no pâncreas. O prefeito acrescentou que a morte de Pavarotti causou uma grande dor a todos de Módena, pois era uma pessoa "muito generosa". "É um momento de luto e comoção, mas estamos orgulhosos de ter conhecido e admirado um dos grandes personagens de nossa época. É uma dádiva e uma privilégio para os cidadãos de Módena, que tenho certeza que retornarão com gratidão e participação", assinalou Pighi. Além disso, Pighi disse ainda que proporá que o "Comunale", como é conhecido o templo da música de Módena, seja batizado com o nome de Pavarotti. O Teatro Comunale de Módena e o Teatro Scala, de Milão, anunciaram recentemente que organizam para o próximo ano um concurso internacional de canto que levará o nome do tenor, e cujo ganhador poderá atuar na ópera.