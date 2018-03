Modelos viram tela em festival de pintura corporal na Alemanha

Modelos nus tiveram seus corpos transformados em coloridas telas ambulantes neste fim de semana durante o quarto Festival de Pintura Corporal, na cidade alemã de Ingelheim am Rhien. Inspirados no tema "beleza exótica", 55 artistas de diversos países deram asas à imaginação para criar paisagens extravagantes e andróides futurísticos nos corpos de mais de 60 modelos. Segundo os organizadores do evento, durante séculos pintores pagaram tributo à beleza corporal humana, retratando-a na tela. "Agora foi a vez de o próprio corpo humano servir como tela para a arte", diz Jörg Tronser, um dos organizadores do evento. Os artistas usaram uma maquiagem teatral à prova de suor, mas que sai facilmente sob água corrente. Vestindo apenas uma tanga, os manequins tiveram de ficar de pé, imóveis, durante várias horas, enquanto os artistas imprimiam suas criações. Todos os modelos, com exceção de um, eram mulheres. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.