Modelos em tons sorbet descem escadaria em desfile da Chanel

Para a coleção de alta-costura da Chanel, em Paris, nesta terça-feira, o diretor criativo Lagerfeld apresentou nada menos do que uma orquestra, um palco giratório, duas escadas curvas e mais de 60 ternos e vestidos em tons sorbet (também conhecidos como tons pastel) para a Primavera/Verão 2014.

Sob o teto do Grand Palais, o público extasiado foi confrontado com um espetáculo "oh-so-chic", enquanto modelos com sneakers brilhantes desciam a escadaria acompanhando a música.

"Para dar a roupas muito caras, feitas a mão e lindamente trabalhadas... uma atitude de algo que alguém veste na vida cotidiana, que traz a alta-costura, de certa forma, à realidade", disse Lagerfeld depois da apresentação, explicando a escolha do calçado.

Silhuetas foram apertadas à cintura - nada de exageros com alimentação para usuários da Chanel nesta temporada - com saias-espartilhos sob jaquetas recortadas em marfim pálido cremoso, lavanda e até um rosa choque.

Uma cintura apertada com brilhos negros separa dramaticamente quatro camadas de babados de seda num tom cinza-pombo metálico, plissados no corpete de um vestido com uma outra cascata de babados na bainha.

Ao combinar sneakers com o look altamente enfeitado da alta costura, Lagerfeld fez um aceno para a prevalência do estilo sportwear e mostrou o senso de humor como marca registrada.

As modelos emergiam de uma entrada do topo da dupla escadaria vestindo cotoveleiras e joelheiras prateadas, provavelmente para afastar as hordas de mulheres dispostas a matar por um look daqueles.

Paris servirá, até a sexta-feira, como uma vitrine de prestígio para um seleto grupo de casas de alta-costura cujas vestes são meticulosamente costuradas à mão por artesãos altamente qualificados.

A alta-costura - que devido ao preço proibitivo é usada por apenas algumas centenas das mulheres mais ricas em todo o mundo - tem efeito mínimo sobre as vendas de uma marca de luxo, mas é um dos principais motores do marketing para a indústria de luxo global de 275 bilhões de dólares. (Com Sunaina Karkarey)