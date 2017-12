Modelos desfilam moda praia no Palácio do Povo de Pequim O Grande Palácio do Povo de Pequim, sede do Parlamento chinês e local de recepção de chefes de Estado, se tornou por um dia uma passarela inédita para modelos em roupas de banho, que disputavam a primeira etapa do concurso Miss Universo Biquíni, informou neste sábado a imprensa estatal. Desfilaram na ala oeste da Praça de Praça da Paz Celestial do palácio 48 finalistas de diferentes países. A competição vai ser encerrada em 28 de agosto e a vencedora do concurso receberá um prêmio de US$ 5 mil. A final será nas praias tropicais de Beihai, uma área turística na região de Guangxi, no sul do país. Com o concurso, Beihai tenta se promover como destino turístico no sul da Ásia, repetindo a estratégia da ilha chinesa de Hainan, que acolheu as três últimas edições. O Grande Palácio do Povo, uma gigantesca estrutura de estilo neoclássico e construída nos primeiros anos do regime comunista, foi durante décadas um lugar reservado para a ortodoxia marxista. Só políticos e "trabalhadores modelo" podiam entrar no edifício. Atualmente, o palácio é aberto aos turistas pela manhã. Muitas vezes aluga alguma de suas salas para entrevistas coletivas e atos promocionais de diversas empresas e organizações. Em breve, o palácio receberá pela primeira vez em sua história um show de música pop.