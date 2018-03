Modelos anoréxicas não desfilam na Pasarela Cibeles A Pasarela Cibeles, evento de moda realizado duas vezes por ano em Madri, declarou guerra à anorexia e se transformará, a partir da próxima segunda-feira, na primeira vitrine internacional da moda na qual só desfilarão modelos com aspecto saudável. Os ícones da beleza associados à magreza extrema, geralmente exibida nas passarelas de todo o mundo, não estarão nas coleções de moda que serão apresentadas entre os dias 18 e 22 de setembro na capital espanhola. A Pasarela Cibeles decidiu rejeitar em sua próxima edição 30% das modelos que desfilaram no evento passado. A medida foi possível graças à ajuda da Sociedade Espanhola para o Estudo da Obesidade (Seedo) e ao acordo feito entre a principal plataforma da moda espanhola, as agências de modelos e a Associação de Criadores de Moda da Espanha. As modelos, que são obrigadas a ter pelo menos 18 anos, terão que se ajustar, desta forma, aos parâmetros mais próximos da realidade e defendidos por nutricionistas e endocrinologistas. Os especialistas propõem um índice de massa corporal (que relaciona o peso à estatura) de 18% a 25% para as modelos.