Modelo sul-coreana é encontrada morta em Paris

A polícia investiga a causa da morte da modelo de 20 anos e afirmou que não era provável que ela tenha cometido suicídio, disse a porta-voz à Reuters nesta sexta-feira.

O corpo de Kim foi encontrado na manhã de quinta-feira no apartamento em que ela vivia em Paris com um amigo, que avisou a polícia.

"Estamos em choque e profundamente entristecidos com a morte de Daul Kim", disse Patrick Lemire, diretor da agência Marilyn, que trabalhava com Kim.

"Ela era uma verdadeira artista, uma modelo de caráter, ela não era uma mulher fraca de maneira nenhuma", disse ele à Reuters Television.

Kim, que trabalhou para Chanel, Dries Van Noten e Maison Martin Margiela, fez sua estreia na Semana de Moda de Paris em 2007, segundo o site da revista Vogue (www.vogue.com).

O blog de Kim (iliketoforkmyself.blogspot.com) teve sua última atualização na quarta-feira, com um vídeo no Youtube da música "I Go Deep", de Jim Rivers.

(Reportagem de Sophie Taylor)