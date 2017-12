Modelo Naomi Campbell passa por cirurgia em São Paulo A top model inglesa Naomi Campbell está internada no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde domingo à noite por conta de uma cirurgia abdominal de emergência para a remoção de um cisto, segundo relatou o hospital e o porta-voz da modelo. O hospital confirmou que Naomi, de 37 anos, está internada, mas não quis dar detalhes sobre as condições da modelo. "Naomi Campbell foi internada no hospital na noite passada (25 de fevereiro) para fazer a remoção de um pequeno cisto", afirmou em um comunicado o porta-voz de Naomi em Los Angeles, informando a entrada da modelo no hospital na segunda-feira, enquanto o Sírio-Libanês afirma que ela chegou no domingo. "Após o bem-sucedido procedimento, ela está agora descansando e ansiosa para seu próximo trabalho", completou o porta-voz. Ela está sob os cuidados dos médicos David Uip, infectologista e especialista no tratamento de Aids e câncer, e José Aristodemo Pinotti, ginecologista. Naomi já fez várias viagens ao Brasil e passou o Carnaval deste ano em Salvador, na Bahia.