Modelo Naomi Campbell foi agredida por assaltantes em Paris

A modelo britânica Naomi Campbell foi agredida por dois assaltantes que tentaram roubar sua bolsa em Paris no final de novembro, disse a polícia e o gabinete da Promotoria na sexta-feira, 4.

Naomi fez a queixa na polícia depois de ser agredida por dois homens de moto no bairro badalado do Marais. Os homens tentaram roubar a bolsa de Naomi de dentro do carro em que ela estava na noite de 21 de novembro, disse uma fonte da polícia.

"Houve uma tentativa de roubo com violência", disse um funcionário da Promotoria.

A mídia norte-americana divulgou a modelo tinha sofrido um ferimento no joelho no ataque e poderia ser submetida a uma cirurgia.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Um porta-voz de Naomi não quis comentar a notícia, e a polícia parisiense não deu detalhes sofre um ferimento, dizendo que Naomi tinha recusado uma oferta de ser examinada por médicos na delegacia.

O incidente aconteceu a pouca distância de um bar onde o estilista John Galliano fez manchetes no início de 2011 por fazer declarações antissemitas aos frequentadores.

Naomi, de 42 anos, já foi condenada por agressões contra seus funcionários e contra policiais e um juiz decretou que ela frequentasse aulas para controle de raiva.

(Reportagem de Lucien Libert)