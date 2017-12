Modelo morre durante desfile no Uruguai Uma modelo uruguaia de 22 anos morreu durante um desfile devido a uma parada cardiorrespiratória, informou nesta quinta-feira o jornal El País de Montevidéu. Luisel Ramos desfilava na Semana da Moda no Hotel Radisson e, ao fim da apresentação da primeira coleção, caiu quando ia da passarela ao camarim. A modelo foi socorrida no local primeiro por médicos que estavam entre o público e depois por profissionais do serviço de emergência, que não conseguiram reanimá-la. Fontes policiais que intervieram no caso indicaram que o pai da jovem declarou que Luisel "não se alimentava há vários dias". Também participou do desfile a irmã de Luisel, Elle, de 18 anos, que em 2004 foi escolhida para integrar a equipe do agente de modelos argentino Pancho Dotto.