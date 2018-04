Modelo Katie Price e cantor Peter Andre se divorciam

O casal, que se conheceu durante as filmagens do reality show rodado na selva "I'm a Celebrity ... Get Me Out Of Here!" (Sou uma celebridade - me tirem daqui!), foi um de uma lista de 21 casais que buscavam "divórcios rápidos."

Depois da leitura dos nomes, o juiz Bradley pronunciou o divórcio e mais tarde revelou que as duas partes tinham pedido o divórcio, cada uma alegando comportamento irracional por parte da outra, informou a agência Press Association.

O juiz disse que os documentos envolvidos não serão liberados porque os advogados de Andre solicitaram sigilo até a realização de uma audiência para decidir se os papéis devem ou não ser levados a público.

Price, 31 anos e também conhecida como Jordan, e o cantor Andre, 36, se casaram em 2005 e contracenaram em vários reality shows na televisão.

Eles tiveram um filho, Junior, 4 anos, e uma filha, Princess Tiaamii, 2.

Price também tem um filho de 7 anos, Harvey, cujo pai é o jogador de futebol Dwight Yorke.

(Reportagem de Michael Holden)