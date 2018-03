Modelo Karolina Kurkova é eleita a mulher mais sexy do mundo

A modelo checa Karolina Kurkova foi eleita a mulher mais sexy do mundo pelo canal E! Entertainment Television, desbancando as atrizes Angelina Jolie e Scarlett Johansson. A top brasileira Gisele Bündchen ficou em 4º lugar. Kurkova é uma das modelos mais bem pagas do mundo, segundo a revista Forbes. O E! disse que ela tem "um umbigo misterioso", referindo-se à especulação da mídia sobre seu umbigo incomum e liso. Em junho deste ano, quando desfilou de biquíni para a grife Cia. Marítima, no São Paulo Fashion Week, Kurkova foi criticada por estar, supostamente, acima do peso. Em segundo lugar também ficou uma modelo, a israelense Bar Rafaeli, que teria namorado o ator Leonardo Di Caprio. Já Angelina Jolie, que acaba de dar à luz gêmeos, ficou em terceiro, uma posição à frente de Gisele. Adriana Lima, em 6º, foi a outra brasileira no top 10. "Longe de ser uma lista centrada nos Estados Unidos, você vai encontrar rostos e corpos dos cinco continentes", disse o E! em um comunicado. Confira a lista das mais sexys do E!: 1. Karolina Kurkova 2. Bar Rafaeli 3. Angelina Jolie 4. Gisele Bündchen 5. Scarlett Johansson 6. Adriana Lima 7. Heidi Klum 8. Penelope Cruz 9. Manuela Arcuri 10. Shakira