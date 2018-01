Modelo Camila Alves está gravida do ator Matthew McConaughey O ator Matthew McConaughey e sua namorada, a modelo brasileira Camila Alves, estão esperando o primeiro filho, disse o norte-americano na terça-feira, acrescentando que o casal está "emocionado e entusiasmado". O ator disse, em seu site, que a modelo carioca está com três meses de gestação "e está saudável e animada ... estamos emocionados e entusiasmados por este milagre da criação e este presente de Deus". O texano de 38 anos, que já foi considerado o "Homem Mais Sexy Vivo" pela revista People, é conhecido por levar uma vida simples. Ele foi preso uma vez por tocar bongô nu, e estava recentemente vivendo em um estacionamento de trailers em Malibu, até que decidiu comprar uma casa de 10 milhões de dólares. O ator ganhou reconhecimento ao protagonizar em 1996 o thriller "Tempo de Matar", e recentemente fez sucesso em comédias românticas como "Armações do Amor" e "Como Perder um Homem em 10 Dias". Na última edição da revista Playboy, ele disse que estava ansioso pela paternidade e pela possibilidade "de ter alguns pequenos McConaugheys correndo por aí". Mas, como filho de pais que se divorciam duas vezes cada um até um terceiro casamento, ele disse que não tinha tanta motivação para subir ao altar. McConaughey começou o relacionamento com Camila Alves após ter se separado da atriz espanhola Penélope Cruz, em 2006. (Reportagem de Dean Goodman)