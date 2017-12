Kate Moss é retirada de avião por comportamento inadequado

A modelo britânica Kate Moss foi retirada no domingo, 7, pela Polícia de um avião no aeroporto de Luton, norte de Londres, por mau comportamento, mas não foi detida, segundo informou nesta segunda-feira a imprensa do Reino Unido.

O incidente aconteceu em um avião da companhia aérea EasyJet que tinha chegado no domingo à tarde a Luton procedente da cidade turca de Bodrum.

Em comunicado, a Polícia do condado de Bedfordshire, onde fica Luton, assinalou que se requereu a atenção das forças da ordem para ajudar o pessoal do aeroporto "para escoltar um passageiro de um voo que tinha chegado ao aeroporto de Luton".

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Foi denunciado que a passageira teve má conduta durante o voo. Os agentes foram e escoltaram a passageira do avião. Não se apresentou uma queixa formal contra ela nem foi detida", acrescentou um comunicado das forças da ordem.

A companhia aérea confirmou que a Polícia foi chamada ao voo da EasyJet procedente de Bodrum e ressaltou que "não tolera mau comportamento e sempre denunciará qualquer incidente às autoridades".

A companhia aérea não especificou a causa do incidente durante o voo.