Modelo baiana Janna Palma integra elenco de Cristal A top baiana Janna Palma já gravou suas primeiras cenas na novela do SBT "Cristal". Janna, de 23 anos, vai atuar no papel de Tânia, (também) modelo do império de luxo Maison Vitória, um dos cenários principais do folhetim. Janna vai viver seu primeiro papel de destaque na televisão - ela fez uma ponta nas novelas da Rede Globo "Coração de Estudante" e "Belíssima" - e para tanto fez cursos de interpretação nas escolas Célia Helena e Fátima Toledo. Em uma das cenas que a top gravou, Tânia desfila na Maison Vitória e, em outra, participa da festa de Natal da empresa. O público poderá conferir a performance de Janna daqui há duas semanas. A novela das 7 "Cristal", protagonizada por Bianca Castanho, é uma das muitas tramas mexicanas adquiridas da rede mexicana Televisa. O folhetim tem texto da cubana Delia Fiallo adaptado por Anamaria Nunes e é dirigida por Herval Rossano.