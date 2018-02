Moda primavera-verão 2011 terá cores neutras e claras

Entre as dezenas de estilistas que exibiram suas coleções mais recentes na Semana de Moda de Nova York, um número grande mostrou looks quase sem cores.

Os tons dominantes para a próxima primavera e verão, em coleções que incluem as de Donna Karan, Alexander Wang e G-Star, foram branco, bege, marfim, cáqui, verde oliva, terracota e castanho claro.

Essas tonalidades fazem parte intrínseca das roupas do cotidiano dos consumidores, disse Paco Underhill, autor de "What Women Want". No ramo da moda, esses "uniformes" diários são o que garante a receita maior.

Mas tons neutros não são necessariamente sinônimos de moda enfadonha, podendo variar desde rosa claro até vermelho escuro, de acordo com Leatrice Eiseman, diretora executiva do Instituto Pantone de Cor, que divulga as cores da moda de cada temporada.

Para ela, além de as cores desta temporada serem muitos sutis, elas atraem o consumidor econômico.

"Cores neutras são menos arriscadas. Uma peça neutra pode durar muito tempo", ela explicou.

Alguns estilistas se ativeram principalmente aos tons neutros, mas animaram suas coleções com toques de cores fortes aqui e ali.

Ralph Lauren, que mostrou na quinta-feira sua coleção inspirada nos westerns, aderiu principalmente ao creme, marfim e tons de pergaminho e marrom-sela, abrilhantados com um pouco de lamê platinado e franjas de contas.

Narciso Rodriguez apostou em quase tudo branco, rosa claro e preto, com alguns toques de vermelho papoula; Max Azria, da BCBG, investiu no branco e cinza, mas misturou alguns vermelhos e corais, e a Tibi animou sua coleção em grande parte marfim, creme e tabaco com casacos em tons fortes de roxo e laranja.

Para o consultor de luxo Robert Burke, contudo, os tons neutros podem correr o risco de não chamar a atenção dos consumidores.

"Os estilistas precisam motivar as pessoas a comprar suas criações", explicou.

Nem todos os estilistas mantiveram distância das cores. Diane von Furstenberg apostou em desenhos de nuvens e ondas quebradas em dourado e violeta profundo; Vera Wang exibiu vestidos e casacos dobrados em tons alegres de vermelho-tomate, papoula e verde-amarelado.

Carolina Herrera inspirou-se em imagens botânicas antigas e roupas coreanas, exibindo vermelhos e laranjas diversos.

O estilista brasileiro Alexandre Herchcovitch, cujas modelos trajaram azuis e turquesas radiantes, com batons combinantes, não aprovou as cores contidas.

"Não vejo nada de muito novo", disse ele. "Acho que está tudo bastante monótono esta temporada."

(Reportagem adicional de Michelle Nichols, Christine Kearney, Gemma Haines e Nicole Huber)