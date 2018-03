Moda masculina é livre, leve e solta nas passarelas de Nova York A julgar pelas tendências mais recentes da moda masculina expostas esta semana em Nova York, os homens devem ter muito tempo livre, frequentar festas chiques e trabalhar em ocupações artísticas nas quais podem vestir o que bem entenderem. Camisas folgadas, camisetas amassadas, blusões do tipo universitário e sapatos casuais deram o tom no Mens Runway (passarela masculina), em Nova York. O evento de dois dias visa criar um espaço próprio para a moda masculina, em lugar de deixá-la se perder em meio ao frenesi de desfiles femininos que dominam a Semana de Moda de primavera e outono em Nova York. De acordo com experts em moda, os looks mostrados no Mens Runway eram para homens que desejam um visual e estilo de vida casual e sofisticado, mas que não necessariamente têm isso. Para os especialistas, os looks guardam pouca relação com o mundo real, carregado de preços em alta e insegurança no emprego. "É o jeito como os homens querem ser, não tanto como precisam ser", disse Candace Corlett, presidente da WSL Strategic Retail. "Com as mulheres, é a mesma coisa. Na moda, elas querem ser muito mais glamourosas do que são de fato ou que precisam ser." "A maioria dos homens está usando terno ou paletó para o trabalho e fica em casa nos fins de semana. Mas, pelo menos por um instante, os homens querem usar roupa casual de grife." Brincando com esse desejo, o estilista Andrew Holden, da Conference of Birds, reuniu moda casual, de trabalho e formal em camadas descontraídas. Ele juntou calças em estilo pijama com um casaco grande e gravata borboleta solta. Misturou camisas de smoking com shorts e paletós de terno. A grife nova-iorquina Nicholas K apostou em bermudas e jaquetas de brim, ponchos e cachecóis amarrados com estilo. "A SEXTA-FEIRA CASUAL É COISA DO PASSADO" A coleção Charles G Bailey optou por suéteres de gola em V combinados com bermudas, xadrezes discretos e camisas de boliche com golas e punhos contrastantes. Não havia nenhum terno à vista, tampouco meias. Para Robert Burke, da consultoria de luxo Robert Burke Associates, embora os looks fossem muito casuais, eram realistas e vendáveis, o tipo de coisa que pode ser usado na vida real. "Os tempos difíceis favorecem as roupas mais realistas e vendáveis", disse Burke. "Houve muita coisa aqui que os compradores poderão colocar em suas lojas." Mas David Wolfe, diretor criativo da consultoria de varejo Doneger Group, não se convenceu e disse que acha que alguns estilistas se equivocaram. "Para a moda ser bem-sucedida, ela precisa ser um reflexo da sociedade que a veste", disse ele. "As coisas que estão vendendo bem hoje não são casuais ou de vanguarda." Para ele, o que está vendendo bem são roupas masculinas mais elegantes, de alfaiataria, ao estilo do popular seriado "Mad Men", sobre o mundo dos publicitários. "A sexta-feira casual já ficou para trás", disse Wolfe. O Mens Runway começou em janeiro com quatro desfiles. Nesta temporada primavera 2009, foram seis desfiles, na segunda e terça-feira. As outras grifes que desfilaram suas criações foram a Orthodox, a canadense Obakki e a Andrew Buckler.