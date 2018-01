Moda masculina da Ferré traz look novo com qualidade antiga O estilista Lars Nilsson, contratado pela Gianfranco Ferré após a morte do fundador da grife, no ano passado, rompeu com a tradição e optou por uma apresentação diferente, no lugar de um desfile, para mostrar sua primeira coleção. "Achei que essa seria a melhor maneira de apresentar minha nova visão para a Gianfranco Ferré", disse Nilsson à Reuters na apresentação de moda masculina para o inverno 2009, no domingo. Conhecido por sua alfaiataria perfeita e camisas brancas para homens e mulheres, Ferré morreu em junho do ano passado, após sofrer hemorragia cerebral. Nilsson prometeu um desfile para exibir sua primeira coleção feminina, em fevereiro. O estilista sueco conservou a tradição da alfaiataria nos paletós e casacos longos slim mostrados na apresentação, em que modelos vivos se misturaram a manequins em um cenário disposto como quatro ambientes. Nilsson disse que a alfaiataria "é algo do qual gosto muito e com que me sinto muito à vontade. Fico feliz por poder fazer esse tipo de trabalho". Ele conservou as camisas brancas que eram a marca registrada de Ferré apenas nas roupas formais de noite; com essa exceção, optou por tons de bege, cinza e azul. "Talvez eu esteja rompendo com a silhueta, optando por um casaco mais justo e calças mais largas", disse Nilsson. "Tem muito a ver com proteger do frio... com a maciez, mas de maneira muito masculina." ARMANI No desfile da Emporio Armani, as roupas para esquiar viraram "urban chic", com tecidos tecnológicos em preto e branco e casacos ou calças pontilhados de brilhos, como flocos de neve. O clima alpino continuou em suéteres inspirados em padrões escandinavos, com longos cachecóis combinando. Giorgio Armani, o estilista mais conhecido da Itália, também mostrou alguma roupa feminina no desfile da Emporio, que é sua linha menos formal. Garotas de saias brancas curtinhas e casaquinhos pretos desfilaram ao lado de um homem de calças cinzas e jaqueta de veludo preto. Calças femininas longas e fluidas usadas com top de seda prateada com laços e pérolas faziam par com mais veludo no smoking masculino. Entre os acessórios, Armani apresentou echarpes de lã cinza e ferrugem, boinas com protetores de orelhas e toucas de lã, uma das tendências do inverno.