Moda dos anos 50 é tema de exposição em Paris

Suas criações emblemáticas inauguraram "a mais luxuosa e radiante" década em moda feminina, de acordo com Olivier Saillard, diretor do Museu da Moda Palais Galliera, que apresenta a exibição "Os anos 50- Moda na França, 1947-1957", que começa no sábado, em Paris.

Com base em um extenso arquivo do museu de peças de vestuário e acessórios, a exposição conta com o trabalho de outras estrelas além de Dior. Há nomes como Balenciaga, Pierre Balmain e Hubert de Givenchy. Há também os menos famosos, embora importantes, como Jacques Fath e Jacques Heim.

"Essa foi a idade de ouro da 'haute couture', quando Paris recuperou o seu título de capital da moda mundial", disse Saillard, na quarta-feira à noite - durante um jantar de gala na pre-estreia da exposição.

Vestidos para coquetéis, bailes, tardes de verão - até mesmo luvas, chapéus, sutiãs e maiôs -, todos estão reunidos sob o teto ornamentado do Palais Galliera, uma mansão do século 19 construída originalmente para abrigar a coleção de arte de uma duquesa, mas que desde 1977 tem sido o museu da moda da cidade.

O enigmático estilista espanhol Cristobal Balenciaga, que se estabeleceu em Paris, em 1937, aparece com destaque, com seus desenhos sóbrios a partir do início da década.

Famosas pelas criações dos elegantes drapeados nos anos 1930 e 40, a estilista Madame Grès também é lembrada, embora tenha sido ofuscada na era do "New Look" de Dior, com seu foco em volume. Um vestido dela de veludo e seda em tons de bege está a altura dos seus rivais. Um deles é Pierre Balmain, com uma referência ultrafeminina do século 18.

O Palais Galliera também disponibilizou de sua coleção um dos seus mais preciosos itens - um vestido de seda 1952 usado e doado por Wallis Simpson, a duquesa de Windsor.

Saillard disse esperar que jovens estilistas vejam a exposição e sejam inspirados pela década de 1950, como fizeram Jean Paul Gaultier e o ex-diretor criativo da Dior John Galliano.

"Você geralmente precisa de 20 anos para apreciar uma época anterior", disse Saillard. "Nunca são as mulheres que usaram a moda dos anos 50 que querem usá-la novamente - mas sim as suas netas."

A exposição vai até 2 de novembro.