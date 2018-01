Moby fará shows em abril em São Paulo e no Rio Um dos nomes de destaque da música eletrônica, Moby vai fazer show no Credicard Hall, em São Paulo, no dia 23 de abril. No dia 11 começa a pré-venda de ingressos e, no dia 18, a bilheteria será aberta ao público. O músico, que vem divulgar seu mais recente álbum, "Wait For Me", também vai se apresentar no Citibank Hall, no Rio de Janeiro, no dia 24. Os preços ainda não foram divulgados. As informações são do Jornal da Tarde.