Mobilidade nos coletivos

Este disco é só um projeto solo mesmo? Não implica no fim da Parede e do Monobloco?

Eu não vivo sem aquilo lá, não (risos), sem a Parede e sem o Monobloco. Estou muito bem acostumado. Essa coletividade, para acontecer, tem que ter a satisfação pessoal de cada indivíduo que faz parte dela. Se eu faço um trabalho solo, eu diminuo o tempo que eu posso ter com A Parede, mas isso é uma alternância mesmo. Com o Monobloco, por exemplo, a gente conseguiu criar um esquema que é muito interessante, como um elenco de futebol. A gente tem muitos integrantes envolvidos no mesmo projeto, são 30 e poucos músicos e 19 vão pro palco. Isso propicia essa mobilidade a todos os participantes e colaboradores e de cada um poder ter seus outros trabalhos. O Gabriel, que toca surdo, tem um projeto que chama Feira Livre, o Pitito, que toca caixa, tem um projeto pessoal, que é o Chalaça, o Fred, grande colaborador, que está desde o começo com a gente, tem o Frevo Diabo, o Maurão é mestre de bateria da Acadêmicos da Rocinha... É uma estrutura que a gente criou, que dá gosto.

Você disse que este disco era um desejo antigo de mostrar seu lado de compositor. Existem músicas antigas ou só novas?

A mais antiga é Só o Esqueleto, que é do tempo da minha banda Urge, de um período em que eu vim pra São Paulo e fiquei fascinado com o movimento punk. Fiz a música com o Ricardo Coelho, parceiro que era de uma banda contemporânea ao Urge, chamada A Mosca, um guitarrista interessante. Músicas mais antigas mesmo, do tempo que eu tinha 18, 19 anos, acabaram entrando antes em discos da Parede.

O disco consegue ter uma cara mais coloquial, recorrente em seus trabalhos coletivos, mas surpreende também com temas como Imbora e Lusa, que seguem caminhos completamente diferentes. Como chegaram a essa diversidade sonora?

Tem muito dos estilos diferentes de criar de cada parceiro, no que diz respeito a parte de composição mesmo. No sentido dos arranjos, o grande lance foi contar com a produção do Jr. Tostoi e do Rodrigo Campello. O Junior tem uma característica mais intuitiva, que é maravilhosa. Por outro lado, o Rodrigo tem uma formação de músico muito boa também, de escrever os arranjos para metais, cordas... Essa mistura é muito saudável. Fora isso, tem toda a diversidade que fez parte da minha infância e da minha juventude na Tijuca. Minha mãe cantava muito bem em casa e meu pai deu um violão maravilhoso para minhas irmãs, que a gente chamava de "Lobuarque", referência ao Edu Lobo e ao Chico. E eu comecei a tirar músicas vendo dois violonistas, também autodidatas da rua, que tocavam de ouvido com os arranjos iguais de músicas das grandes referências da época, como Edu, Chico, Gil, Caetano, João Bosco... Essa extrema diversidade sempre esteve muito presente na minha vida. / L.N.