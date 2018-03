Moacir dos Anjos será curador do Panorama do MAM Moacir dos Anjos será o curador da 30.ª edição do Panorama da Arte Brasileira, que ocorrerá entre outubro e dezembro de 2007. A mostra, que acontece desde 1969, é realizada pelo Museu de Arte Moderna de São Paulo e tem periodicidade de bienal. Formado em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco, Moacir dos Anjos já fez curadoria para, entre outros, os artistas José Pedro Croft, Cildo Meireles, Rosângela Rennó, José Rufino, Ernesto Neto, Emmanuel Nassar e Gilvan Samico, e organizou mostras como "Rumos Itaú Cultural Artes Visuais 1999-2000". Entre os livros que publicou estão "Adoração. Nelson Leirner", "Armazém de Tudo. Marcelo Silveira", e "Local/global: Arte em Trânsito". Atualmente dirige o Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (MAMAM) de Recife.