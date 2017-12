Moacir Assunção e Maria Ignez lançam livros Nesta terça-feira, 10, das 18h30 às 21h30, o jornalista do Estado Moacir Assunção lança o livro Os Homens Que Mataram o Facínora - A História dos Grandes Inimigos de Lampião (Record), na Livraria da Vila. O autor revela, depois de pesquisar por mais de uma década, as verdadeiras motivações por trás dessa cruzada, em paralelo com os tempos atuais. Também nesta segunda, às 19 horas, a jornalista Maria Ignez Corrêa da Costa Barbosa relança o livro de 1968 Gentíssima (Ateliê). A obra reúne entrevistas que Maria Ignez fez para o Jornal do Brasil na década de 60, com prefácio de João Cabral de Melo Neto. Moacir Assunção lança o livro Os Homens Que Mataram o Facínora - A História dos Grandes Inimigos de Lampião. Livraria da Vila. R. Fradique Coutinho, 915, tel. 3814-5811. Hoje, das 18h30 às 21h30 Maria Ignez Corrêa da Costa Barbosa relança Gentíssima. Livraria da Vila da Al. Lorena, 1.731, tel. 3062-1063. Hoje, às 19 horas