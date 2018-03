Miyazaki prepara um novo longa O cineasta japonês Hayao Miyazaki (de A Viagem de Chihiro) lançará no ano que vem seu novo longa, Levantou Vento, depois de um intervalo de cinco anos, segundo a produtora nipônica Toho. Inspirada no romance de Tatsuo Hori , a produção conta a história do engenheiro Jiro Horikoshi, responsável pela criação do avião modelo Zero Sen, usado na 2.ª Guerra. O filme mantém o título de um mangá lançado em 2009. O último longa de Miyazaki foi Ponyo - Uma Amizade Que Veio do Mar, em 2008. No verão japonês de 2013 também chegará às telonas A História da Princesa Kaguya, de Isao Takahata, que não filma há 14 anos. / EFE