Mixer produz documentário sobre refugiados palestinos O drama de 28 palestinos que vieram de uma campo de refugiados na Jordânia, fronteira com o Iraque, vai virar documentário. A equipe da Mixer acaba de voltar do Oriente Médio, depois de ver como era a vida dessas pessoas e acompanhar a vinda delas para o Brasil. Co-produção da Mixer e da TV Cultura, o filme é um dos vencedores do concurso Programa Janela Brasil, promovido pela Fundação Padre Anchieta. A previsão de exibição do documentário, na TV Cultura e no canal Sesc TV, é a partir de 2008, com o nome de A Chave da Casa. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo