Mix TV lança 11 programas e mira faixa social mais popular que MTV

Para honrar tal audiência, aí sim, a emissora busca apresentadores de alguma forma conhecidos pelo público. Não pode se dar ao luxo de apostar em rostos absolutamente desconhecidos, como a MTV faz de tempos em tempos. Karina Bacchi, por exemplo, apresenta um dos novos programas desse menu, o Pop-Up, voltado para informações sobre o mundo das celebridades - estreia dia 25 de abril, às 22h30. Já Letícia Wiermann, agora famosa como "filha do Datena", comandará atração sobre moda, seguindo a linha de transformações, a partir do dia 27, às 21h30. Paulo Miklos, que já é apresentador do canal no Dose Tripla, apresentará o Álbuns Clássicos, programa mensal que terá sempre uma banda a rememorar, com direito a show, o disco preferido da carreira.

Multa. A Mix também tem encontrado boas ofertas de gente que já é hit na web, e foi assim que assinou contrato com Ronald Rios para um novo humorístico, uma vez que sua aposta se desfez em migalhas diante da oferta que o rapaz recebeu para ser o novo CQC. Agora na Band, Ronald terá de arcar com processo que implica multa por rescisão de contrato com a Mix.