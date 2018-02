Mix Brasil reúne filmes, shows e eventos literários

A reunião de tantos títulos com o mesmo tema no Mix reflete o que tem sido visto em seus similares pelo mundo, afirma André Fischer, um dos diretores do evento ao lado de João Federici. "É uma questão internacional de renovação de público mesmo. Há uma preocupação desses festivais de programarem filmes jovens para trazer esse público, o que já ocorre há um tempo. Aqui, no Brasil, a gente ainda não sentiu isso tão forte, mas cada vez mais há sinais dessa mudança."

Esse público, no entanto, não parece preocupado em levantar bandeiras ou aceitar rótulos que determinem sua sexualidade, acredita o diretor. "Hoje, o quadro é diferente do que era um tempo atrás. Havia uma questão de afirmação de identidade e hoje é difícil dizer o que seria essa identidade gay. É algo que está se formando. O padrão, para essa nova geração que está na adolescência, já não vale mais. Então, nós estamos pesquisando, tateando o que seria essa nova sexualidade", revela Fischer.

Pensamento que encontra eco em depoimentos como o do estilista Dudu Bertholini, no documentário "A Volta da Pauliceia Desvairada", de Lufe Steffen, um retrato agridoce da agitada noite gay de São Paulo. "Hoje em dia, a questão é mais a personalidade do que a ''escolha'' sexual", diz.

A diversidade também está presente em outra característica do evento. No caso, nos países de origem das obras, 25 ao todo. A Argentina comparece com três longas. Em dois deles, o universo teen é o alvo. Em "O Espaço Entre Nós Dois", de Nadir Medina, esse desinteresse pela definição de identidades de que fala Fischer fica mais claro. A história mostra o dia seguinte de uma noitada na vida de dois rapazes e uma moça.

Além de filmes, o Mix conta com espetáculos teatrais, eventos literários e atrações musicais e ocorre até dia 18 em São Paulo. Depois, segue para o Rio, onde ganha algumas produções inéditas na cidade e o braço teatral - Dramática em Cena - pela primeira vez na capital fluminense. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Abertura quinta, às 21 h, no Cinesesc, com a exibição do filme "No Caminho das Dunas", de Bavo Defurne. Programação completa e salas de exibição: www.mixbrasil.org.br