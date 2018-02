Mix Brasil amplia atividades e recebe inscrições

Música e teatro deixam de ser apenas atividades paralelas do festival para ganhar mostras e apresentações de maior destaque. A quarta edição do Dramática em Cena Diversidade apresentará espetáculos em fase de montagem, montagens inéditas ou mesmo em remontagens e leituras de novos textos teatrais.

Os interessados em participar do Dramática devem enviar uma cópia do texto ou do projeto para jfederici@uol.com.br, além de duas cópias impressas (quando textos), aos cuidados de João Federici, até o dia 2 de setembro. No e-mail devem constar o detalhamento de cenário, elenco e equipe. Os textos e produções selecionadas serão divulgados no site do Mix Brasil (www.mixbrasil.org.br).

Sobre a produção audiovisual, serão aceitos filmes de ficção, documentários e experimentais, de longa ou curta-metragem, com temas relacionados ou de interesse do segmento LGBT. DVDs, press kits e outros materiais devem ser enviados até o dia 15 de agosto para a sede da Associação Cultural Mix Brasil (Avenida Dr. Vieira de Carvalho, 192, cj. 21, República, São Paulo, CEP 01210-010).

De acordo com a organização do festival, todos os filmes brasileiros poderão ser premiados pelo público. Curtas-metragens de até 25 minutos de duração, selecionados para a Mostra Competitiva, também poderão concorrer aos Prêmios Coelho de Ouro e de Prata, conferidos por um júri nas categorias melhor filme, direção, atuação, direção de arte, fotografia e roteiro. Os curtas da Mostra Competitiva também serão elegíveis ao Prêmio Aquisição Canal Brasil, no valor de R$ 15 mil.