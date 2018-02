Mitologia dos negócios

Já na mitologia grega, o rei que detinha tais poderes quase morreu de fome cercado de alimentos que, em suas mãos, viravam metal duro e reluzente. Não é o caso de Dantas e Batista, mas todo aquele encanto que um e outro produziram no mercado, cada um a seu tempo, de repente virou fábula!

Depois deles, imagina-se que tão cedo não aparecerá outro homem de negócios com fascínio para fazer todo mundo acreditar que basta um toque seu para qualquer parada dar certo!

Não se fazem mais Midas como antigamente e, reza a lenda, o rei que abdicou do toque batizado com seu nome acabou se metendo depois com Apolo numa encrenca que lhe rendeu duas enormes orelhas de burro. Mas este também não será o caso de Daniel Dantas e Eike Batista.

Obsessão macabra Nicolás Maduro já está vendo fantasma de Hugo Chávez até em parede de canteiro de obras do metrô de Caracas. Periga deixar a Presidência a qualquer momento em camisa de força com as cores da bandeira da Venezuela.

Mal comparando

Pelo andar da carruagem do processo do mensalão no STF, José Dirceu tem, salvo engano, menos chances este ano que em 2012 de passar o Natal na cadeia.

Tá na cara!

Entreouvido nos bastidores da São Paulo Fashion Week: "Esse Karl Lagerfeld tem a maior cara de quem é contra as biografias não autorizadas". Tem mesmo!

Recaída

Felipão está se comportando como marido traído no caso Diego Costa, o atacante sergipano que o trocou pelo técnico da seleção da Espanha, Vicente del Bosque. Voltou até a ter chiliques com a imprensa!

Boato infame

O café da manhã de R$ 159 por pessoa contratado pelo cerimonial do Itamaraty ao bufê que atende à diplomacia

brasileira não inclui mulher-fruta. E não se fala mais nisso, ok?

Zombie Bloc

Marcha pacífica de zumbis marcada para a tarde deste sábado, Dia de Finados, no centro de São Paulo, pode terminar em manifestação black bloc diante da Prefeitura. A polícia que se vire para distinguir uns dos outros!