MITO REVISITADO O mito de Fausto é revisitado pelo dramaturgo Samir Yazbek em Fogo-Fátuo. No espetáculo, em que Yazbek também aparece como ator, o protagonista surge como um escritor, em busca de reconhecimento. No elenco também está Helio Cicero. A direção é assinada por Antônio Januzelli, com cenografia de Laura Carone e figurino de Telumi Hellen. / MARIA EUGÊNIA DE MENEZES