Mitch Mitchell, baterista de Jimi Hendrix, morre nos EUA Mitch Mitchell, baterista da lendária banda de Jimi Hendrix nos anos 1960, a Jimi Hendrix Experience, foi encontrado morto ontem em seu quarto de hotel em Portland, nos Estados Unidos. Aparentemente, a morte foi por causas naturais e o corpo pode passar por uma autópsia. O baterista tinha 61 anos e foi o último da banda a morrer. O guitarrista Jimi Hendrix morreu em 1970, e o baixista Noel Redding em 2003. Nascido em 9 de julho de 1947, em Ealing, na Inglaterra, Mitchell mostrou grande vigor no álbum de estréia da banda, "Are You Experienced?", lançado em 1967, e também em "Axis: Bold As Love", e "Eletric Ladyland". Considerado um dos bateristas mais versáteis do rock, ele tinha um estilo explosivo de tocar que pode ser percebido em canções pesadas como Fire e Manic Depression. Mitchell havia se apresentado na última sexta-feira em Portland, na turnê Experience Hendrix Tour, que tinha o objetivo de reunir músicos que conheciam Hendrix, como o próprio Mitchell, e também artistas mais novos, como o guitarrista vencedor do Grammy Jonny Lang, influenciado por Hendrix. Segundo Bob Merlis, porta-voz da turnê, Mitchell havia permanecido em Portland durante uma folga de quatro dias e planejava partir na quarta-feira. "A morte dele foi uma surpresa devastadora", disse. "Ninguém tocava como ele." Merlis viu o baterista se apresentar duas semanas atrás em Los Angeles, e disse que ele parecia saudável e feliz. "Mitchell era um homem maravilhoso, um músico brilhante e um amigo verdadeiro", afirmou Janie Hendrix, meia-irmã de Hendrix e diretora-executiva da Experience Hendrix Tour. "Seu papel na formação do som da Jimi Hendrix Experience não pode ser subestimado." Além de Jimi Hendrix, Mitchell também tocou com outros grandes músicos e bandas ao longo da carreira, como Eric Clapton, John Lennon, Jack Bruce, Jeff Beck Muddy Waters e com os Rolling Stones, entre outros.