Misturas de Domingos

Em Todo Mundo Tem Problemas Sexuais, seu filme mais recente, derivado da peça homônima, Domingos Oliveira tenta aliar as experiências cinematográfica e teatral. Em Turbilhão, a comédia que estreou na última quinta-feira no Sesc Ginástico, no centro do Rio, a narrativa é ajudada pelo que se vê na tela de 3,7 metros de altura por 7 de comprimento instalada no fundo do palco - maior do que a de alguns pequenos cinemas cariocas.

Em certos momentos, a ação se inicia na tel a e continua no palco; noutros, o espectador é apresentado a personagens que não aparecerão em carne e osso. Vez ou outra a cena também serve de cenário. As imagens são muito mais do que projeções, em voga hoje como recurso muito mais plástico do que estruturante. Domingos chama a empreitada de "teatrocine".

"É meio peça, meio cinema. Quase metade está na tela, são 35, 40 minutos de filmagem (com narração de Paulo José), numa peça de 1h30. Que, aliás, é a duração de um filme", Domingos explicava na antevéspera da estreia, enquanto tomava calmamente um copão de milk-shake sabor ovomaltine, apoiado sobre a gravata cor de vinho.

"O cinema, perto do teatro, é brincadeira. Quando a cena está chata, você pode sempre cortar para uma paisagem. No teatro, não. O ator chega ao proscênio e diz "estamos em Marte" e ele está em Marte. O cinema sempre perde a parada, a presença do ator é muito mais forte do que qualquer coisa. São quatro mil anos", diz o dramaturgo, diretor e ator, em sua 57ª peça (filmes são 14; em setembro, serão 75 anos).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No blog em que compartilha com os fãs suas ideias e as intenções de seus múltiplos trabalhos (www.dodomingosoliveira.blogspot.com), ele escreveu que se trata de uma linguagem nova, ou "mais que uma linguagem: um confronto entre as forças do cinema e aquela do teatro."

Luana Piovani - que vem de três peças infantis e do sucesso da versão televisiva de Mulher Invisível - e Jonas Bloch - de férias na Record - vivem dois personagens cada. Ela é Inês, a psicanalista que há três anos só se dedica ao trabalho, mas que subitamente se apaixona ao mesmo tempo por Bento e Fabio, pai e filho. É também Alice, a mulher já falecida do primeiro, mãe do segundo. Jonas é Bento, um pianista que ela conhece na noite, e é também o falecido pai de Inês, que é quem mexe seus pauzinhos no além para que a moça vença as barreiras que a impedem de amar.

Às voltas com as conversas com uma amiga de todas as horas, uma cantora decadente, (Duaia Assumpção, a atuação mais saudada da peça), e também nas sessões de dois pacientes constantes, Inês quer os dois, em dias alternados (com folga aos domingos). Diz a um paciente que "viver é escolher", mas não consegue seguir a premissa. Resta a ela buscar a sabedoria de Sikamov, seu supervisor, interpretado pelo próprio Domingos. "A felicidade é uma ideia que o homem inventou para enlouquecer", ensina ele.

A plateia ri das confusões e se deixa tocar pelas tiradas inesperadas do texto preciso, de frases-conceito como "o amor passa por debaixo da porta", que permeiam "dias de vinhos e rosas". É a "comédia comovente" de Domingos.

"Não é à toa que ele é chamado de Woody Allen brasileiro", cita Bloch, ao comentar a trama. "A linguagem é muito própria e leve. A gente se sente parte de uma obra em progresso, ele vai adaptando o espetáculo conforme vai sentindo os atores. Domingos não tem recebido o suporte que merece dos patrocínios, merecia mais consideração."

"Domingos não é só muito inteligente. Ele sabe do que está falando, tem olho clínico. Sabe o que dá certo. É muito humano, então entende o personagem, o ator, o público", diz Luana, que traz à cena dez anos de terapia e seis de análise. "No meu grupo de amigas, somos três "analisadas", ouvimos as outras tendo como ponto de vista a análise".

Patrocínios. As quatro semanas no Sesc Ginástico foram possíveis graças aos R$ 200 mil do Prêmio Sesc Rio de Fomento à Cultura, vencido na categoria "teatro adulto" ano passado.

Como Jonas, o autor cita Woody Allen, "quem melhor está pensando o mundo moderno". Amou Tudo Pode Dar Certo, que o moveu a criar a trama de Turbilhão, e Meia Noite Em Paris. "Ele brinca com a dramaturgia como se fosse bola no ar."

Este ano está movimentado para Domingos. Em abril, estreou a primeira parte da trilogia Sentimento do Mundo, uma peça-show/compêndio filosófico que trata "da sociedade e da condição humana", "do amor" e "da arte e da transcendência", em que cantava e atuava. Não conseguiu levar adiante, porque foi acometido de erisipela, doença que o abateu até o lançamento de Todo Mundo Tem Problemas Sexuais, em maio. A trilogia ainda deverá ser retomada.

Quanto ao filme: foram só 44.943 espectadores, segundo o site Filme B, que monitora o mercado. "Não esperava um sucesso de bilheteria, sei que é uma experiência sofisticada. O filme foi bem recebido nas classes populares, mas a burguesia achou que tinha muito palavrão."

QUEM É

DOMINGOS OLIVEIRA

DRAMATURGO, CINEASTA E ATOR

Formado engenheiro, este carioca de 1936 dedicou-se ao teatro e ao cinema - "dedicaria outras duas vidas". Fez 57 peças e 14 filmes e, encerradas as temporadas de seus programas no Canal Brasil, estreia em breve, na Band, o sitcom Anjos do Sexo.