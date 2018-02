Mistérios de Cristina Canale

ESPECIAL PARA O ESTADO

As pinturas recentes de Cristina Canale em Sem Palavras, sua exposição na Galeria Nara Roesler, são profundamente intrigantes: ao mesmo tempo que nos colocam diante de cenas bastante corriqueiras e familiares, contêm uma certa aura de mistério, figuram situações e construções espaciais provocadoras. Lá estão o universo infantil, onírico e perverso; a mulher solitária flagrada no momento em que atravessa o salão; a pianista que se exercita sob o olhar de um gato um tanto surreal, que se oculta à primeira vista.

O principal ponto em comum dessa galeria feminina pintada pela artista em 2010 e 2011 especialmente para a mostra é seu caráter narrativo, em correspondência com um ímpeto de retorno à figuração que tem marcado sua produção na última década. Mas a artista faz questão de pontuar que essas figuras anônimas não contam exatamente uma história. São pessoas desconhecidas flagradas em momentos banais, o que vai em oposição à tradição da pintura de representar instantes repletos de significado, que sintetizem toda uma narrativa num único momento pregnante de significado. Canale faz o contrário, nos coloca diante de um instante qualquer.

Todas as suas personagens (sempre mulheres e muitas vezes de idade não definida) estão, sem exceção, como que paralisadas em meio a uma ação banal, remetendo à ideia de instante fotográfico. Ou melhor, parecem saídas de um filme, como se a tela fosse um frame deslocado de seu contexto, uma cena que se torna um tanto misteriosa quando extraída da sequência natural das coisas. E, no entanto, são pinturas: têm como questões centrais o exercício de construção da imagem e do espaço a partir da sobreposição de gestos e cores sobre a tela branca (ou sobre o papel, já que a artista também expõe alguns trabalhos sobre esse suporte). "Estou procurando o tempo todo o contraste entre a geometria e o gesto pictórico", explicita Cristina.

Um dos principais instrumentos da artista é a cor. Luminosas como a flor vermelha em Vozes ou o cabelo e laço da menina em Detalhe, ou ainda terrenas e sombrias como os campos de Casamento e Vizinhas, são elas que parecem definir em última instância o espaço. Talvez seja isso, em associação com a ideia de instante flagrante que tanto marcou os impressionistas, que dê aos trabalhos mais recentes de Cristina Canale algo da sedução misteriosa que acompanha parte das obras dessa escola francesa. Ainda no que se refere à cor, a artista revela como as aproximações entre elas, o estabelecimento de um diálogo entre semitons, constituem uma característica central de suas telas. É isso que garante uma certa atmosfera densa, quase palpável. "As cores vão se aconchegando umas às outras", brinca. Esse aconchego, no entanto, tem limites. "A cor pode ser sedução fácil. É o perigo dela", acrescenta.

Uma das formas encontradas pela artista para estabelecer uma certa tensão cromática e um dinamismo espacial nas obras atuais é o uso recorrente de tramas nos pisos, roupas, fundos de parede. É possível identificar nessas padronagens algo das pinturas mais antigas, de teor abstrato da pintora. Elas também ajudam a sublinhar que a exposição agora em cartaz não é um mero somatório de trabalhos recentes, mas um conjunto coeso e planejado de obras.

Cristina Canale parece trabalhar propondo a si mesma o desafio não apenas de seduzir, mas de perturbar, provocar o espectador. Trata-se de uma estratégia de "morde e assopra" assumida por ela, da busca consciente de lidar com polos opostos em busca de sínteses superadoras. O intuito é o de agradar, mas, ao mesmo tempo, tirar-nos de uma observação passiva. A artista enfrenta a ambiguidade como terreno fértil, brincando com oposições como figura e fundo, abstração e narrativa, movimento e rigidez. Uma das mais talentosas pintoras da dita Geração 80 carioca, ela se mudou para a Alemanha há quase 20 anos. Vem sempre ao Brasil e não deixa de mostrar, com frequência, seus trabalhos aqui. De qualquer forma, essa não presença parece permitir à artista voos mais solitários e surpreendentes, sem as amarras consequentes de um convívio permanente com as tendências dominantes (no duplo sentido da palavra) na produção nacional.

CRISTINA CANALE

Galeria Nara Roesler. Av. Europa, 655, Jd. Europa, 3063-2344. 10 h/19 h (sáb., 11 h/15 h; fecha dom.). Grátis. Até 13/8.