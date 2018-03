MISTÉRIOS DE ARGENTO

Dario Argento admite que, desde criança, 'era un può morboso', um tanto mórbido. Adorava os contos de Edgar Allan Poe, que foram decisivos na inspiração para o seu cinema. Sua paixão pelo fantástico - e pelo horror - levou-o a refazer o primeiro filme que viu, O Fantasma da Ópera. Mas ele também confessa que não chegou a ser uma criança estranha. A mãe brasileira, a fotógrafa Elda Luxardo, inspirou sua porção solar. Contando histórias, ela teceu um Brasil misterioso e fascinante no imaginário do filho.

O pai de Asia Argento está no País como homenageado do Festival do Rio. O evento o brinda com uma retrospectiva. É possível ver desde seu primeiro longa, O Pássaro das Plumas de Cristal, de 1970, até o mais recente, Giallo - Reféns do Medo, de 2009. Dario trabalha atualmente numa nova versão de Drácula, em 3D. Filmou num castelo do Piemonte, que descobriu e o encantou. "Possui um clima lúgubre que vou ser o primeiro a mostrar na tela." Lucy é interpretada pela filha, Asia.

Ele sabe que a parceria com Asia é fundamental em sua carreira - e na dela. "Asia criou-se vendo meus filmes. Ela trouxe sua carnalidade para o meu cinema, e também o temperamento. Inversamente, reconheço que fui importante para o mito em torno dela." Filho do produtor Salvatore Argento, Dario iniciou-se como crítico. Amava Michelangelo Antonioni, Federico Fellini. Coescreveu Era Uma Vez no Oeste com Bernardo Bertolucci. "Sergio Leone queria uma protagonista feminina e nenhum roteirista italiano sabia escrever para mulheres no western. Bernardo e eu entramos com um novo olhar."

O que Leone lhe ensinou? "Leone não ensinava nada, para ninguém. Mas eu o observava, e aprendi que, no cinema, a câmera é mais importante." Justamente a distância da câmera, a profundidade, é que ele busca resgatar em Drácula 3-D. Asia é sua Lucy. Desde cedo, Dario percebeu que sua via seria outra. Os primeiros filmes, a trilogia 'animal' - O Pássaro, O Gato de Nove Caudas e Quatro Moscas sobre Veludo Cinza -, são seu tratado sobre o giallo (policial). Valeram-lhe o rótulo de 'Hitchcock italiano', que rejeita. "Nossos cinemas são diversos."

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O dele se pauta pelo excesso. "É o que dizem os críticos, talvez tenha um pouco de verdade." Profondo Rosso marca um tournant, em 1975. E depois vieram Suspiria, Phenomena, A Síndrome de Stendhal. Freud é uma inspiração e ele conta que cada filme é produto de muita pesquisa. A trilogia, sobre 'le streghe', iniciada com Suspiria (sua obra-prima?), levou-o a percorrer a Europa atrás de mitos. O visual é decisivo e a técnica, uma ferramenta imprescindível. Dario é sério. Só ri quando o repórter pergunta como ele, tão feio, fez uma filha tão linda. 'Mistérios', responde.