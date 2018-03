Mistério do nome da filha de Nicole Kidman é esclarecido O mistério envolvendo o nome escolhido pela atriz premiada com o Oscar Nicole Kidman para sua filha recém-nascida foi esclarecido. O pai da atriz disse que "Sunday Rose" foi inspirado por uma patronesse das artes australiana que ficou famosa por sua vida amorosa movimentada. Antony Kidman disse que o nome incomum escolhido por Nicole Kidman e seu marido, o cantor country Keith Urban, foi sugerido por ele e sua mulher, inspirados na célebre patronesse das artes Sunday Reed. "Eu tinha lido alguma coisa sobre Sunday Reed e seu marido, John. Ela foi uma pessoa importante na promoção da vida artística no início do século (20). O nome Sunday me pareceu bonito para uma mulher, então minha mulher e eu o mencionamos", disse Antony Kidman ao jornal Daily Telegraph, nesta quarta-feira. Sunday Reed passou nove anos na década de 1930 vivendo um triângulo amoroso com seu marido, também patrono das artes, e um dos artistas mais conhecidos da Austrália, Sidney Nolan. Ela tornou-se a musa de Nolan. Este é conhecido em seu país sobretudo por uma série de retratos estilizados do famoso fora-da-lei Ned Kelly, que combatia a polícia usando um terno blindado e cujos últimos dias de vida foram retratados em vários filmes, dois dos quais estrelados respectivamente por Mick Jagger e o ator australiano Heath Ledger, morto de overdose de drogas em janeiro. Sunday Reed também foi sobrinha de um dos homens mais ricos da Austrália, e Sidney Nolan pintou sua série de retratos de Ned Kelly, vários dos quais estão na Galeria Nacional Australiana, na sala de estar da casa dela. Sunday Reed cometeu suicídio em 1981, dez dias após a morte de seu marido. O Daily Telegraph disse que, pouco antes de anunciar a gravidez da atriz, em janeiro de 2008, Nicole Kidman e Keith Urban passaram muito tempo olhando a reprodução de uma frase de Nolan sobre o nascimento, exposta numa galeria de arte de Sydney. "Quando você é jovem, tem uma boa visão do mundo, devido a sua proximidade do nascimento", escreveu Nolan. Sunday Rose Kidman Urban, primeira filha biológica de Nicole Kidman, nasceu na segunda-feira, pesando 2,93 quilos. Kidman e Tom Cruise foram casados por quase dez anos, até se divorciarem em 2001, e têm dois filhos adotivos.