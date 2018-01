MISSA DE GERALDO GALVÃO FERRAZ A missa de sétimo dia em homenagem ao jornalista, tradutor e crítico literário Geraldo Galvão Ferraz acontece hoje, às 17 horas, na Igreja São Gabriel (Avenida São Gabriel, 108, no Itaim, em São Paulo). Ferraz, que trabalhou no Estado, Jornal da Tarde e em outras publicações, morreu no dia 8 deste mês, aos 71 anos, na cidade de São Sebastião.