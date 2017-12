Miss EUA pode perder o título por mau comportamento Tara Conner, Miss Estados Unidos 2006, corre o risco de perder a coroa por conta de seu mau comportamento, disseram na quinta-feira os organizadores do concurso anual de beleza. Uma porta-voz do concurso recusou-se a dar detalhes sobre o comportamento de Tara e a comentar os relatos na internet sobre incidentes de má conduta da moça em bares de Nova York. O magnata e estrela de programas de TV Donald Trump, dono dos concursos Miss Estados Unidos e Miss Universo, vai decidir na próxima semana se Tara manterá o título, afirmou a organização. "A Organização Miss Universo e o senhor Donald J. Trump vão avaliar questões pessoais e de comportamento para ver o que podemos fazer para trabalhar com ela e o que vamos fazer a respeito da continuidade do seu reinado", disse em comunicado Paula Shugart, presidente da Miss Universo. Moral "A Miss EUA é um modelo de comportamento. Há regras morais que as acompanham", disse, mas recusou-se a especificar quais regras as vencedoras aceitam junto com o título. Tara Conner, que completa 21 anos neste mês, ganhou o concurso de Miss EUA em abril, tornando-se a primeira mulher de Kentucky a levar a coroa. Ela compete em concursos de beleza desde os 4 anos de idade. Segundo as regras, se Tara perder o título, a vice assume o posto - a Miss Califórnia, Tamiko Nash. Perda Tara não seria a primeira rainha da beleza a perder o título. No mês passado, a Miss Grã-Bretanha, Danielle Lloyd, perdeu a coroa porque, segundo relatos, saiu com o jogador de futebol Teddy Sheringham antes de ele ser jurado do concurso e por ter concordado em posar para a revista Playboy. Tentativas de entrar com contato com Tara não tiveram sucesso.