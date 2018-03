Miss Brasil Natália Guimarães na capa da ´Corpo a Corpo´

Depois de conquistar o segundo lugar do concurso Miss Universo 2007 e brilhar na passarela do Fashion Rio, a Miss Brasil Natália Guimarães é a capa da revista Corpo a Corpo do mês de julho. Em entrevista à publicação, além de revelar seus rituais de beleza - ela faz dieta, ginástica regularmente, toma muita água e enfatiza que não toma sol nunca - a mineira de 22 anos critica a ditadura da moda. "Sou contra a preocupação exagerada das mulheres com a perfeição. Esse desejo acaba padronizando e fazendo todas ficarem iguais, com peitão, narizinho perfeito, barriga retinha, bumbum redondo", diz Natália. Tímida e reservada, ela avisa: "Sou quietinha, mas sei tudo o que está acontecendo ao meu redor". A colocação de Natália Guimarães no Miss Universo, realizado em 28 de maio, na Cidade do México, gerou polêmica. Especulou-se que o júri, formado por alguns orientais, teria armado para que a campeã fosse a japonesa Riyo Mori. Pouco tempo após a competição, a bela foi convidada para desfilar para a coleção Primavera-Verão da grife TNG no Fashion Rio, ao lado de tops como Juliana Imai e Barbara Berger. Na ocasião, o estilista Marcelo Sommer fazia sua estréia como diretor de estilo da marca.