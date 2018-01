MIS presta homenagem a Fellini, morto há 20 anos, com a exibição de clássicos Começa hoje (1º) e vai até a próxima terça (8) a mostra que o MIS - Museu da Imagem e do Som organiza em homenagem a Federico Fellini, morto há 20 anos. A abertura será com Os Palhaços (1971), às 18h30. Na quarta, serão exibidos As Tentações do Dr. Antonio (1962), às 18h30, e A Voz da Lua (1990), às 20h30. A mostra incluirá projeções em 35 mm de clássicos como A Doce Vida (1960), A Voz da Lua (1990), Ensaio de Orquestra (1978) e Noites de Cabíria (1957).