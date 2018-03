MIS OFERECE CINCO NOVOS CURSOS Estão abertas as inscrições para cinco novos cursos oferecidos pelo Museu da Imagem e do Som (MIS) de São Paulo. Os interessados na área cinematográfica terão três opções: Alfred Hitchcock - O Mestre do Suspense (de 20 de abril a 18 de maio), Cinema Expandido (8 a 11 de maio) e Quadro a Quadro (de 18 de maio a 12 de junho). O museu também vai promover curso sobre o desenvolvimento de projetos culturais com o uso de leis de incentivo (de 23 de maio a 15 de junho) e workshop para a produção de games (de 10 a 26 de abril). Mais informações e formulários de inscrição estão disponíveis no site www.mis-sp.org.br.