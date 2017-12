MIS libera novo lote de ingressos para exposição do Castelo Rá-Tim-Bum

O Museu da Imagem e do Som (MIS) anunciou que abrirá um novo lote de ingressos especiais para a mostra 'Castelo-Rá-Tim-Bum - A exposição', a partir das 12h da terça-feira, 2. Será possível comprar até quatro ingressos pelo site do Ingresso Rápido (www.ingressorapido.com.br/castelo). Os lotes valem para quarta, 17, quinta, 18, e sexta, 19, que terão sessões de visitação para as 15h, 16h, 17h, 18h, 19h, 20h e 21h; e para os sábados dos dias 6, 13 e 20 de dezembro, com sessões das 8h às 23h. A inteira sai a R$ 20; crianças de até 5 anos não pagam.

Para retirar os ingressos, o visitante deve ir à bilheteria do MIS ou a um dos pontos de venda do Ingresso Rápido. No dia do evento, basta retirar as entradas no guichê do Ingresso Rápido, na Av. Europa, 158. A exposição, que já teve mais de 200 mil visitantes e é uma das mais disputadas da cidade, foi recentemente prorrogada pela segunda vez. Embora o MIS pretendesse encerrar a mostra no dia 12 de outubro, o sucesso de público levou a instituição a estendê-la até o dia 25 de janeiro.