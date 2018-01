MIS inicia a venda de ingressos para a mostra David Bowie

Os ingressos para a exposição David Bowie começam a ser vendidos nesta quinta-feira (2) pela internet. A mostra fica em cartaz no Museu da Imagem e do Som de São Paulo (Av. Europta, 158), entre os dias 31/ 1 e 20/4. A venda antecipada será apenas pelo site www.ingressorapido.com.br. A partir do dia 31 de janeiro, às 13h, os ingressos também podem ser comprados no próprio museu. Organizada pelo Victoria and Albert Museum, de Londres, a mostra é a primeira retrospectiva internacional sobre a carreira do artista britânico e traz cerca de 300 itens relacionados a Bowie, como set lists, letras de músicas, manuscritos, instrumentos, desenhos e 47 figurinos.