MIS expõe fotos de prêmio mundial a partir desta terça-feira

Nesta terça-feira, 25, começa no Museu da Imagem e do Som (MIS) - Avenida Europa, 158 (2117-4777) - a Mostra do Prêmio Internacional Sony de Fotografia. Scott Gray, da World Photography Organisation (WPO, na sigla em inglês) estará na abertura, às 19h, do evento que acontece pela primeira vez em São Paulo.

Participam da mostra imagens vencedoras do Prêmio em 2010, do programa Student Focus e da campanha, A Photo Pledge for Children’s Rights Award, da Unicef. Ainda foram incluídas na seleção, fotos dos vencedores brasileiros das edições de 2008, 2009 e 2010. Entre os cliques da exposição estão os de Guilherme Júnior. Os registros da torcida do Flamengo lhe renderam o prêmio de melhor campanha em 2010.

Palestras e workshops também serão oferecidos pela WPO, Sony e MIS a fotógrafos profissionais, amadores, estudantes e público interessado. Na quinta-feira, dia 27, a partir das 20h acontece um bate-papo entre fotógrafos: Eder Chiodetto entrevista Bob Wolfenson. O encontro no Auditório do MIS será gratuito e os ingressos poderão ser retirados na recepção com uma hora de antecedência.

Ficará a cargo do especialista em retratos, David Graham, pôr em prática o Projeto São Paulo retratos/ São Paulo portrait Project. A ideia é mostrar a personalidade das pessoas que moram em São Paulo para o mundo entre 4 a 6 de fevereiro. Os três melhores fotógrafos serão premiados com produtos Sony e o primeiro colocado terá seu trabalho exibido em Londres. As 96 vagas já estão esgotadas.

Mais um evento gratuito sobre fotos em estúdio encerra a programação. Como fazer fotos em estúdio / iStock live photo shoot será nos dias 5 e 6 de fevereiro. Ainda há vagas disponíveis.

O festival anual, criado pela WPO, já ocorreu em Xangai e São Francisco. Depois de São Paulo, será a vez de Londres entre 26 e 30 de abril de 2011. Na mesma ocasião será realizada a cerimônia do Prêmio Sony Internacional de Fotografia, quando os vencedores do programa de 2011 serão anunciados.

Serviço

Prêmio Internacional de Fotografia / World Photography Awards Exhibition de 25 de janeiro a 20 de março. Abertura: 25 de janeiro, às 19h30

No estúdio fotográfico / In the photographers studio com Eder Chiodetto e Bob Wolfenson no dia 27 de janeiro das 20 às 22h no Auditório do MIS. Ingressos gratuitos a serem retirados uma hora antes

São Paulo retratos / São Paulo portraits Project de São Paulo retratos / São Paulo portraits Project nos dias 4 e 5 de fevereiro. Vagas esgotadas