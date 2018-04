MIS exibe premiados internacionais Será aberta amanhã, às 19 h, a mostra do Prêmio Internacional de Fotografia - World Photography Awards Exhibition. É a primeira vez que a exposição será apresentada no Brasil. O evento, que acontece no Museu da Imagem e do Som, contará com presença de Scott Gray, idealizador do prêmio e criador da World Photography Organisation.