MIS exibe documentário sobre banda de grunge Mudhoney

A trajetória dessa tour de force do Mudhoney está sendo contada esta noite na estreia nacional do documentário "I?m Now: The Story of Mudhoney", dos cineastas Ryan Short e Adam Pease. Será uma sessão gratuita exclusiva dentro do Music Video Festival, no Museu da Imagem e do Som, às 19 horas. A festa terá DJ set de Chuck Hipolitho, apresentador da MTV, e de Zé Antonio Algodoal, líder do grupo paulistano Pin-Ups. As senhas serão distribuídas uma hora antes do evento, e cabem 170 pessoas no local.

"A expressão grunge surgiu devido ao som das guitarras, que era meio sujo. Meu jeito de cantar também não era propriamente bonito", contou Mark Arm na terça-feira, em entrevista ao jornal O Estado de S.Paulo, por telefone, de Seattle, de onde o grunge se espraiou e ganhou o mundo. "Não me importo realmente com esse rótulo. Nós na verdade só tocávamos punk rock", disse o músico que cunhou o nome "grunge" em um fanzine, e que hoje está com 50 anos.

Ele disse que o documentário aborda de forma íntegra e completa a saga do Mudhoney e que não sentiu falta de nada. Mas conta que há uma biografia a caminho, que eventualmente pode preencher alguma lacuna. "Ryan e Adam (diretores do documentário) fizeram um belo trabalho. Está tudo lá, foi um negócio de fôlego", contou.

O filme mostra a história das principais bandas do que alguns convencionaram chamar de "movimento grunge" (embora nunca tenha tido escopo de movimento), com depoimentos de amigos, veteranos da indústria fonográfica e músicos hoje famosos e ricos, como Stone Gossard e Jeff Ament do Pearl Jam, Thurston Moore e Kim Gordon do Sonic Youth, Kim Thayil do Soundgarden e os integrantes do Mudhoney, especialmente Arm, que fundou o grupo quando ainda não sabiam tocar nenhum instrumento. Há imagens raras, incluindo cenas do famoso festival Lamefest, de 1988, no qual Mudhoney e Nirvana eram atrações. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

