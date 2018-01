MIS abre amanhã World Photo São Paulo O Museu da Imagem e do Som abre amanhã o World Photo São Paulo. O evento é voltado para fotógrafos de diversas áreas de atuação e níveis de profissionalização. Estão programados dois workshops com Steve Pyke, fotógrafo da The New Yorker, e uma exposição. Quatro universidades brasileiras vão participar do Student City Projects Workshop, com orientação de Steve Pyke. As imagens vencedoras também serão expostas em uma mostra que ocorre entre os dias 20 de janeiro e 12 de fevereiro. O workshop tem o valor de R$ 50. Interessados devem fazer sua inscrição no site do MIS: www.mis-sp.org.br. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.