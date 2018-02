Miramax compra direitos nos EUA de novo filme de Meirelles

A Miramax comprou os direitos de distribuição nos Estados Unidos do novo filme de Fernando Meirelles, Blindness, segundo divulgou neste domingo o site da revista Variety. Os direitos do filme, que está sendo filmado em Toronto, custaram cerca de US$ 5 milhões ao estúdio. Veja também: Blog do novo filme de Meirelles, Blindness A Focus Features, que fez o lançamento de O Jardineiro Fiel em 2005, possui os direitos de distribuição internacional do filme. Blindness traz a história de uma cidade que é repentinamente atingida por uma onde de cegueira. Um pequeno grupo de moradores, então, se unem para superar as terríveis condições de sua imposta quarentena. O filme é baseado no livro de José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira. O roteiro é de Don McKellar. Julianne Moore, Mark Ruffalo, Alice Braga, Danny Glover e Gael Garcia Bernal estrelam a produção.