Ministro refuta risco de travamento da Lei Rouanet O ministro da Cultura, Juca Ferreira, veio a São Paulo ontem e rebateu, em encontro com livreiros e editores na Câmara Brasileira do Livro (CBL), as acusações de um grupo de 12 pequenas editoras de que a Lei Rouanet sofra ?travamento operacional? e que haja má vontade do ministério em relação à renúncia fiscal. Em um manifesto, os editores revelavam o temor de que haveria uma estratégia de burocratização progressiva da lei de patrocínios culturais, o que teria provocado a ?falência operacional? da legislação.